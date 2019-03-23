ترمب عن تقرير مولر: خدعة كبيرة مثل مطاردة الساحرات

خرج الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليعلق حول نتيجة تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن قضية الشبهة بتواطؤ حملة دونالد ترمب الانتخابية مع روسيا في 2016، وذلك دون توجيه أي تهم للحملة، وأكد ترمب أنه لم يكن هناك أي تؤاطو.

وقال ترمب في تصريح السبت: "لم يكن هناك تواطؤ ، ولم يكن هناك أي عائق، والجميع يعرف ذلك، كل ذلك مجرد خدعة كبيرة. أسميها مطاردة الساحرات، كل ذلك مجرد خدعة كبيرة".

موضوع يهمك سلّم المحقق الخاص روبرت مولر تقريره النهائي في قضية الشبهة بتواطؤ حملة دونالد ترمب الانتخابية مع روسيا في العام 2016،... تحقيق مولر ينتهي بدون تهم.. وخصوم ترمب يعترفون بانتصاره أميركا

ورغم أن التقارير تقول إن ترمب لم يطلع على التقرير، إلا أن تصريحاته الشخصية جاءت في منتجع بالم بيتش بفلوريدا حيث كان محاطًا بعدد من الموظفين.

ونتيجة تقرير مولر ما زالت سرية أمام وزير العدل وسربها صحافيون بوزارة العدل.

هذا وسلّم المحقق الخاص روبرت مولر تقريره النهائي في قضية الشبهة بتواطؤ حملة دونالد ترمب الانتخابية مع روسيا في العام 2016، ولم يترافق التحقيق مع توجيه تهم أو توصية بتوجيه تهم نتيجة لنتائج التحقيق التي ما زالت سرية، وهي بحوزة وزير العدل وليم بار. فقد سرّب مسؤولون في وزارة العدل للصحافيين هذا الأمر ما يجعل تسليم التحقيق وختمه نهاية المطاف لعمل المحقق مولر وكل ما يتعلّق بشبهات التواطؤ بين حملة ترمب وشخصه ومساعديه وعائلته مع روسيا.

ومنذ بدء التحقيق الذي قاده المحقق الخاص المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" روبرت مولر منذ ما يقارب العامين، أصر ترمب على ألا تواطؤ بين حملته وروسيا، والآن أثبتت تحقيقات روبرت مولر ما كان يقوله ترمب، وهو وصفه دائماً التحقيق بأنه ملاحقة مجنونة تشبه ملاحقة المتهمات بالسحر في القرون الوسطى.

وأشار مولر إلى أن عملاء روسا حاولوا التأثير على الانتخابات لصالح ترمب، كما ظهر أيضا أن ترمب كان يبحث في صفقة عقارية ضخمة محتملة في موسكو العام ذاته، رغم نفي ذلك سابقا.