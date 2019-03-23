ترمب يرحب بسقوط "الخلافة الداعشية".. ويعد "سنبقى يقظين"

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، بانتهاء "خلافة" تنظيم داعش، واعداً بأن تبقى الولايات المتحدة "يقظة" حيال التنظيم الإرهابي.

وقال ترمب في بيان "سنبقى يقظين حتى هزيمة التنظيم أينما كان"، مضيفاً "سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لسحق الإرهابيين المتطرفين تماماً".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق، السبت، أن تنظيم داعش مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز شرق سوريا، بما ينهي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر: "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".

موضوع يهمك عُزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر، وأعلن عن فوز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف بميدالية ذهبية في كأس العالم... بالفيديو.. النشيد الوطني الإسرائيلي يُعزف في قطر العرب و العالم

يذكر أن الرئيس الأميركي كان أعلن الجمعة، أن داعش هُزم "بنسبة 100 في المئة" في سوريا.

وأدلى ترمب بهذا التعليق أثناء عرضه أمام مراسلين خرائط للمنطقة، واحدة تظهر المساحات الكبيرة التي كان يحتلها التنظيم، والثانية خالية تظهر الوضع الجمعة.

كما قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد تم القضاء على دولة داعش في سوريا".