أميركا.. النواب ينتظرون تسلم تقرير مولر بشأن تدخل روسيا

ينتظر النواب الأميركيون، اليوم الأحد، الحصول على تفاصيل تقرير سري عن التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016، وهو تحقيق خيم على رئاسة دونالد ترمب منذ بدايتها وأثار تساؤلات عن تواطؤ محتمل بين حملة الرئيس الجمهوري وموسكو.

ومن المتوقع أن يعلن وزير العدل وليام بار عن هذه التفاصيل، ويسلم ملخصا عن التحقيق للكونغرس. يذكر أن المحقق الخاص روبرت مولر عكف على إجراء هذا التحقيق لمدة 22 شهرا قبل أن يرفع التقرير لوزير العدل.

وقضى بار تسع ساعات، أمس السبت، في الاطلاع على التقرير. وقال إنه يأمل في تسليم ملخص "لنتائجه الأساسية" بنهاية العطلة الأسبوعية في الولايات المتحدة وهي اليوم الأحد.

ويحمل التقرير فيما يبدو أنباء سارة لترمب والمقربين منه، إذ لم يوجه مولر أي اتهامات إضافية عندما سلم التقرير لبار يوم الجمعة.

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ويشير ذلك إلى احتمال عدم توجيه اتهامات جنائية أخرى لمقربين من ترمب في القضية المتعلقة بما إذا كان أفراد من حملته قد تآمروا مع روسيا لمساعدته على التغلب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ولم يتضح على الفور أيضا ما تضمنه تقرير مولر بشأن جزء آخر من التحقيق يتعلق بما إذا كان ترمب قد عرقل العدالة في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي من خلال ممارسات مثل إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي في 2017.

والتزم ترمب الصمت على غير العادة بشأن انتهاء مولر من التحقيق الذي وصفه مرارا بأنه "حملة اضطهاد". وكل ما كتبه ترمب صباح اليوم الأحد على "تويتر" وهو في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا: "صباح الخير. يومكم سعيد" مع شعار حملته الشهير "اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى".

ونفى ترمب مراراً التواطؤ مع موسكو أو عرقلة سير العدالة. كما نفت روسيا تدخلها في الانتخابات.