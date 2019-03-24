مرشحة ديمقراطية للرئاسة تهاجم ترمب.. من أمام مبناه

شنت كريستين غيليبراند مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة هجوماً على الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حيث أكدت أنه "جبان" و"يسخر ممن هم أقل منه شأناً"، مضيفةً أنه "يمزق النسيج الأخلاقي لبلادنا".

ومن المرتقب أن تواصل غيليبراند هجومها اليوم الأحد على ترمب، حيث ستقف في أحد المباني التي تحمل اسمه في نيويورك وتلقي خطاباً.

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك، في ما وصفته حملتها بـ"أول خطاب رئيسي كمرشحة للرئاسة"، إن فندق وبرج ترمب في مانهاتن يمثل "مزاراً للجشع والانقسام والغرور".

موضوع يهمك مع انتهاء مهمة المحقق الخاص، روبرت مولر، بعدم توجيه أي تهم بشأن قضية الشبهة بتواطؤ حملة دونالد ترمب الانتخابية مع روسيا... بعد انتصاره الكبير..ترمب عن تقرير مولر: مجرد خدعة كبيرة أميركا

حصلت وكالة "أسوشييتد برس" على تصريحات معدة سلفا للمرشحة الرئاسية الديمقراطية.

وتحاول غيليبراند الدفع بنفسها وسط حشد الديمقراطيين الذين يسعون للفوز بترشيح الحزب. وفيما نأى البعض عن ذكر ترمب، فإن غيليبراند لم تتردد.

وتقول غيليبراند في التصريحات التي اطلعت عليها "أسوشييتد برس" إن ترمب "يصف الضعفاء بالشياطين ويؤكد على ذلك، يضع اسمه بخط عريض على كل مبنى.. يفعل كل هذا لأنه يريد منك أن تعتقد أنه قوي، هو ليس كذلك، رئيسنا جبان".

ويأتي خطاب غيليبراند بينما تترقب الولايات المتحدة إعلان النتائج الرئيسية للتحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن دور روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويستعد وزير العدل الأميركي ويليام بار لإعلان "النتائج الرئيسية" للتحقيق أمام الكونغرس اليوم الأحد.