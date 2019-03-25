واشنطن: لا نعرف مكان أبوبكر البغدادي

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، إن واشنطن لا تعرف مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وأضاف جيفري، في إفادة بوزارة الخارجية الأميركية، أن قتال داعش لم ينته والقوات الأميركية ستبقى في سوريا بأعداد محدودة.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن تنظيم داعش هُزم "بنسبة 100 في المئة" في سوريا.وأدلى ترمب بهذا التعليق أثناء... ترمب يعلن هزيمة داعش في سوريا بنسبة 100% سوريا

واعتبر أن خسارة داعش آخر معقل له في سوريا مطلع الأسبوع كان "يوماً عظيماً"، لكنه أضاف أن الحرب ضد التنظيم ستستمر وأن القوات الأميركية ستظل في سوريا بأعداد محدودة للمساعدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن الولايات المتحدة ستظل متيقظة لشبكة داعش محذراً المجندين المحتملين من أنهم سيلقون حتفهم إذا انضموا إلى التنظيم.

واعتبر ترمب أن خسارة التنظيم المتطرف لكل أراضيه في سوريا والعراق هو دليل على أيديولوجيته الفاسدة، ووصف أعضاء داعش بأنهم "فاشلون" وسيظلون دائماً "فاشلين". كما اتهم التنظيم بارتكاب عمليات إعدام وحشية، وبتجنيد الأطفال، وقتل النساء والأطفال وانتهاكهم جنسياً.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة أعلنت يوم السبت تحرير آخر قرية خاضعة لسيطرة داعش في سوريا، وذلك بعد يوم من تصريح ترمب بأن الإرهابيين لم يعودوا يسيطرون على أية أراض في سوريا.