البنتاغون يسمح بصرف مليار دولار لبناء جدار المكسيك

أعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سمح الاثنين بصرف مبلغ مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس دونالد ترمب لتشييده على الحدود مع المكسيك.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّ شاناهان "أذن لقائد لواء الهندسة في سلاح البرّ بالبدء بتخطيط وتنفيذ ما تصل قيمته إلى مليار دولار لدعم وزارة الأمن الداخلي" التي طلبت من البنتاغون بناء سياج بطول 92 كيلومتراً وارتفاع 5.5 متر، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها في منطقه إل باسو (تكساس).

وبرّر شاناهان رصد هذا المبلغ بالقانون الفدرالي الذي تنص المادة العاشرة منه على أن "يجوز لوزارة الدفاع أن تبني طرقاً وحواجز وأن تنصب أجهزة إنارة لمنع (...) تهريب المخدرات عبر الحدود".

وأضاف وزير الدفاع بالوكالة في بيانه أنه "بناء عليه لقد قررت الشروع (...) ببناء جدار بطول 92 كلم وارتفاع 5.5 متر وبناء وتصليح الطرق ونصب أجهزة إنارة وفقاً لمطلب" وزارة الأمن الداخلي.

ونشرت الوزارة بيان شاناهان في وقت متأخر من مساء الاثنين قبيل ساعات من توجّهه إلى الكونغرس للدفاع عن مشروع موازنة وزارته.

وإزاء رفض الكونغرس الموافقة على تمويل بناء الجدار الذي يحاول الرئيس الجمهوري تشييده على الحدود مع المكسيك منذ تسلّمه السلطة، أعلن ترمب في 15 فبراير "حالة طوارئ وطنية" على الحدود، في إجراء استثنائي يتيح له تخطي البرلمانيين والحصول على تمويل بأكثر من 8 مليارات دولار لإنجاز مشروعه.

وأثار هذا الإجراء الاستثنائي غضب خصوم ترمب الديموقراطيين، وحفيظة حلفائه الجمهوريين في الكونغرس الذين يخشون من أن يشكل ما أقدم عليه سابقة يمكن أن يستند إليها في المستقبل رئيس ديموقراطي للالتفاف على إرادة الكونغرس تحقيقاً لمآرب سياسية.