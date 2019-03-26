بعد تقرير مولر.. ترمب: الإعلام "عدو الشعب"

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسائل الإعلام الرئيسية بأنها "عدوة الشعب" و"حزب المعارضة الحقيقي"، الثلاثاء، بعدما برأه تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، من التواطؤ مع روسيا، متهماً الصحافيين بالتحيز في تغطيتهم لحيثيات التحقيق.

وقال ترمب عبر "تويتر" إن "وسائل الإعلام الرئيسية تواجه انتقادات وازدراء من كل أنحاء العالم لأنها فاسدة وزائفة. على مدى عامين، دفعوا قدماً التضليل بشأن التعاون مع روسيا في وقت كانوا يدركون دائماً بأنه لم يكن هناك أي تعاون".

The Mainstream Media is under fire and being scorned all over the World as being corrupt and FAKE. For two years they pushed the Russian Collusion Delusion when they always knew there was No Collusion. They truly are the Enemy of the People and the Real Opposition Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 26, 2019

وأضاف: "هم في الحقيقة أعداء الشعب، وحزب المعارضة الحقيقي".

واستخدم ترمب، في السابق، مصطلح "عدو الشعب" لوصف وسائل الإعلام التي يصر على الدوام على أنها لا تغطي الأحداث المرتبطة به بشكل دقيق.

ويشير هذه المرة إلى التحقيق الذي قاده مولر بشأن علاقات ترمب بروسيا والشبهات بأن فريق حملته الانتخابية عام 2016 تعاون مع عملاء روس بهدف التأثير على نتيجة الاقتراع لتصب في صالحه.

ووفقاً لخلاصة مقتضبة نشرها وزير العدل، وليام بار، الأحد، لم يعثر مولر على أي أدلة بشأن حدوث تعاون بين ترمب والروس رغم أنه تمكن من تأكيد أن وكلاء روس سعوا للتدخل في الانتخابات.

كما اعتبر ترمب أن الخلاصة تعد بمثابة صك براءة وتثبت صحة ادعاءاته المتكررة بأنه تعرض لـ"حملة مطاردة شعواء" وأن وسائل الإعلام التي تابعت التحقيق عن كثب كانت جزءاً من هجوم منظم عليه.

كذلك لفتت خلاصة التقرير إلى أن مولر لم يتمكن من اتخاذ قرار بشأن إن كان ترمب عرقل مسار القضاء وهو أمر ترك البت فيه لوزارة العدل. وكتب بار في الخلاصة أن ترمب لم يرتكب شيئاً من هذا النوع.