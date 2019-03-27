بومبيو: السعودية دفعت المليارات لدعم الجهود الإنسانية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في جلسة للكونغرس، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا عشرات الصواريخ الإيرانية تجاه السعودية.

وأضاف "السعوديون يدافعون عن دولتهم بوجه الصواريخ الحوثية، ولو كنا مثلهم لفعلنا المثل".

وقال إن السعودية دفعت المليارات لدعم الجهود الإنسانية.

وفي الشأن اليمني، أكد بومبيو أن الحوثيين رفضوا الانسحاب من ميناء الحديدة.

جاء ذلك فيما قصفت ميليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، غربي اليمن، بقذائف الهاون، مجدداً ضمن تصعيد مسلح وخروقات مستمرة للهدنة الأممية المعلنة نهاية ديسمبر الماضي.

وأفاد مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثي قصفت بمدافع الهاون مطاحن البحر الأحمر شرقي المدينة.

واستهدفت الميليشيات الحوثية، لمرات عدة، مطاحن البحر الأحمر بالمدفعية، وأصابت إحدى الصوامع، ما تسبب باحتراقها وإتلاف كميات كبيرة من القمح.