بومبيو: استراتيجيتنا.. طرد إيران من سوريا

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن جزءاً من استراتيجية واشنطن الشاملة في الشرق الأوسط تهدف إلى طرد إيران وقواتها وميليشياتها من سوريا.

ورد بومبيو خلال كلمة له في جلسة للكونغرس الأميركي حول بحث ميزانية وزارة الخارجية، الأربعاء، على قلق أعضاء الكونغرس بشأن انسحاب أميركا من سوريا وإمكانية تعزيز النفوذ الإيراني هناك، بالقول إن "استراتيجيتنا صممت بشكل تمنع حدوث هذا الأمر".

وأضاف: "نحن نعمل مع جميع الحلفاء لكي لا تؤدي الأمور في سوريا إلى تقوية إيران وروسيا هناك.. هذه استراتيجية شاملة".

ودافع بومبيو عن سياسات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه موسكو، موضحاً أن إدارة أوباما هي المسؤولة عن التحديات التي تواجهها إدارة ترمب، حيث إن الأولى "دعت الروس إلى دخول سوريا وهذه هي الحقيقة".