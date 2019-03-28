ترمب عن تحقيق مولر: خيانة عظمى ومحاولة انقلاب

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة حصرية واسعة النطاق ليلة الأربعاء، مع الإعلامي شان هانيتي على قناة فوكس الأميركية، بالإفراج عن كافة الوثائق المتعلقة بالتحقيق حول حملته الانتخابية في قضية التواطؤ الروسي المزعوم.

في الوقت نفسه، شن ترمب هجومًا لاذعًا على مكتب التحقيقات الفيدرالي واتهمه بـ"الخيانة العظمى".

وقال ترمب إنه يريد من خلال الإفراج عن كافة وثائق التحقيق "الوصول إلى الأسفل" حول كيف بدأت سردية التواطؤ الروسي التي استغرقت وقتًا طويلًا.

وقد رفض الرئيس الأميركي التحقيق "الزائف" لمدة عامين بعد فشل المحقق الخاص مولر في أن يجد أي دليل على تآمر حملة ترمب الانتخابية مع روسيا.

وأخبر ترمب المذيع شون هانيتي أن محاميه سبق لهم أن نصحوا بعدم اتخاذ هذه الخطوة الدرامية بالتصريح عن أي شيء أو كشف وثائق بخصوص التحقيق، خوفًا من اعتبار ذلك عرقلة للعدالة.

وأكد أن خطته الآن تقوم على عدم السرية، والإفراج عن كل شيء تمامًا، وأن ذلك القرار كان مبكرًا لكن محاميه نصحوه بالتريث أن خطوته هذه قد توصف بتعطيل مسار العدالة.

وأضاف ترمب: "بصراحة، اعتقدنا أنه سيكون من الأفضل أن نحافظ على كل شيء حتى النهاية، لكن في الوقت المناسب، سنفرج عن الوثائق".

واتهم ترمب مكتب التحقيقات الفيدرالي بارتكاب خيانة، حيث وصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بأنه "شخص مزعج".

كما وصف مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جون برينان بالمريض نفسيًا، ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الديمقراطي آدم شيف بالمجرم.

وقال ترمب وهو ينتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن تحقيق مولر كان "محاولة غير قانونية للانقلاب" على الحكومة الأميركية.

وأضاف أن مولر وخلال عامين كاملين من "التحقيق الزائف" لم يجد أي دليل على تآمر حملته الانتخابية.

التعهد الذي أطلقه ترمب يشمل الإفراج عن مذكرات ووثائق قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الكاملة وغير المنقحة والوثائق التي استخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في حملته.

وقال ترمب إنه كان هناك "أناس فاسدون.. وأشخاص سيئون من أتباع مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وتعهد بألا يسمح في المستقبل بأن تتكرر مثل هذه الأعمال "الخائنة" مع رئيس أميركي آخر: "لا يمكننا السماح لهذه الأعمال الخائنة أن تحدث لرئيس آخر".

وقال ترمب: "هذا كله ما كان ليحدث" لو كان وزير العدل والنائب العام وليام بار مع إدارته منذ البداية، فيما يبدو نقدًا واضحًا للمدعي العام السابق جيف سيشنز.

وقال ترمب: "إذا كتبت هذه القصة رواية، فلن يشتريها أحد، بل سيكون عملاً فاشلاً، لأنه سيكون غير قابل للتصديق".