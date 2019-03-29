لقاء مرتقب بين ترمب ونظيره الكوري الجنوبي بواشنطن

أعلنت سيول الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستقبل نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن الشهر المقبل، بعد فشل القمة الأخيرة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية إن مون سيزور واشنطن لمدة يومين اعتباراً من 10 أبريل.

وقال المسؤول الإعلامي في الرئاسة يون دو-هان الجمعة إن "الزعيمين سيُجريان محادثات معمقة لتنسيق موقفهما من إقامة سلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال نزع السلاح النووي بالكامل".

وأعادت بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة موظفيها إلى مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين، بعد بضعة أيام على انسحابها منه في أعقاب فشل القمة الثانية بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون.

وقالت وزارة إعادة التوحيد الكورية الجنوبية إن بعض عناصر الفريق الكوري الشمالي عادوا للعمل، موضحة أنهم يؤدون "عملهم كالمعتاد".

وبعد سنوات من التوتر في شبه الجزيرة الكورية المقسومة، شهد العام 2018 تقارباً بين الكوريتين مع عقد لقاءات بين الزعيم الكوري الشمالي وكل من ترمب ومون.

بعد انتخابه عام 2017 وعندما وعد بمباشرة الحوار مع الشمال، ضاعف مون الجهود من أجل أن يفضي الانفراج الذي تم تحقيقه إلى مبادرات ملموسة. ويندرج فتح مكتب الارتباط ضمن هذه المبادرات.

لكنّ فشل كيم وترمب في التوصّل لاتّفاق خلال قمّتهما في هانوي الشهر الفائت بشأن تخلّي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدوليّة المفروضة عليها، أثار تساؤلات بخصوص مستقبل عمليّة التقارب رغم تأكيد الطرفين رغبتهما في مواصلتها.