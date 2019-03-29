مجلس الشيوخ يتحرك لمنع تسليم "إف 35" لتركيا

ذكر أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي في بيان، أنهم تقدموا، الخميس، بمشروع قانون يدعمه الجمهوريون والديمقراطيون لمنع تسليم مقاتلات "إف 35" لتركيا إلى أن تؤكد الحكومة الأميركية أن أنقرة لن تتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400".

وتركيا شريك في برنامج إنتاج الطائرات المقاتلة "إف 35" الذي يتكلف تريليون دولار، لكن أنقرة تريد أيضا شراء نظام الدفاع الجوي الروسي الذي تقول الولايات المتحدة إنه سيضر بأمن طائرات "إف 35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

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وعبّر أعضاء مجلس الشيوخ، الديمقراطيان جين شاهين وكريس فان هولين، والجمهوريان جيمس لانكفورد وتوم تيليس، عن قلقهم إزاء شراء تركيا صواريخ "إس 400" الروسية، وقالوا إن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي لا يمكنهم الحصول على طائرات "إف 35" وصواريخ "إس 400" في نفس الوقت.

وقالت شاهين: "يمثل احتمال وصول روسيا إلى الطائرات والتكنولوجيا الأميركية في إحدى دول حلف شمال الأطلسي، تركيا، مخاطر أمنية جمة على المستوى القومي والدولي".

وذكرت وكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة قد تجمد قريبا الاستعدادات لتسليم طائرات "إف 35" لتركيا. ورغم عدم اتخاذ أي قرار، فإن أي خطوة من هذا القبيل ستكون بمثابة ضربة هائلة للعلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وأنقرة.