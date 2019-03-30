بولتون يبعث برسائل لوزير دفاع فنزويلا.. وهذا ما يطلبه

كشف وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أمس الجمعة، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، يبعث له رسائل تطالبه بفعل "الشيء الصحيح".

وقال بادرينو في تصريحات نقلها التلفزيون الفنزيولي: "السيد بولتون، أبلغك أننا نفعل الشيء الصحيح.. فعل الشيء الصحيح هو القيام بما هو منصوص عليه في الدستور.. فعل الشيء الصحيح هو احترام إرادة الشعب".

ولم يوضح بادرينو إن كان يشير إلى تغريدات بولتون الأخيرة على "تويتر" التي ذكر فيها الوزير الفنزويلي.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيتحدث على الأرجح مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين... ترمب "يرجح" بحث أزمة فنزويلا مع روسيا والصين أميركا

كما كان بولتون قد أكد أن الحكومة الأميركية "تدين بشدة استخدام نيكولاس مادورو لعسكريين أجانب من أجل محاولة البقاء في السلطة، خصوصاً استقدام عسكريين روس وعتاد روسي إلى فنزويلا".

في سياق متصل، اعتبر بادرينو أنّه "لا ينبغي لأحد أن يقلق" حيال مسألة وصول جنود روس إلى فنزويلا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا روسيا إلى مغادرة فنزويلا بعيد بلوغ التوتر بين الطرفين ذروته، إثر إرسال موسكو عسكريين وعتاداً إلى كراكاس.

وسأل وزير الدفاع الفنزويلي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "هل يخفى على أحد أن فنزويلا تقيم تعاوناً تقنياً عسكرياً مع روسيا منذ العام 2001؟ لا ينبغي لأحد أن يقلق. نحن نتعاون ببساطة".

وحطت طائرتا "أنطونوف 124" و"إليوشين 62" روسيتان في كراكاس قبل أيام. وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت الطائرتان تقلان 99 عسكرياً مع 35 طناً من العتاد بقيادة قائد القوات البرية الجنرال فاسيلي تونكوشوروف.

وتابع الجنرال الفنزويلي الذي كان يشارك في افتتاح مركز روسي لتدريب طياري مروحيات الهليكوبتر في ولاية ياراكوي بشمال غربي البلاد "إنه تعاون بين شريكين استراتيجيين، روسيا وفنزويلا. نريد أن تكون لدينا علاقات تعاون مع الولايات المتّحدة، لكن بما أننا لسنا عبيدا، لم نتمكن من ذلك".