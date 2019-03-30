ترمب "يرجح" بحث أزمة فنزويلا مع روسيا والصين

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيتحدث على الأرجح مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، بشأن الأزمة في فنزويلا.

وقال ترمب للصحافيين، بعد أن حذر البيت الأبيض روسيا والدول الأخرى من دعم الرئيس نيكولاس مادورو بإرسال قوات وعتاد عسكري لفنزويلا: "سنتحدث على الأرجح في مرحلة ما"، مضيفاً: "سأتحدث إلى كثير من الناس، ربما الرئيس بوتين وربما الرئيس الصيني شي".

وكانت الولايات المتحدة قد نددت، الجمعة، مرة جديدة بوصول عسكريين روس إلى فنزويلا، مؤكدة من جديد عزمها على الدفاع عن مصالحها ومصالح "شركائها" في المنطقة.

وارتفعت حدة التوتر منذ أيام بين واشنطن، التي تعترف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيساً بالوكالة لفنزويلا وتُطالب برحيل مادورو، وموسكو التي تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لـ"انقلاب" في هذا البلد الغني باحتياطاته النفطية الهائلة.

كما طالبت روسيا، الخميس، ترمب بـ"احترامها" وعدم التدخل في علاقاتها مع كاراكاس. وكان الرئيس الأميركي قد طلب في وقت سابق من الجنود الروس مغادرة فنزويلا.

إدانة وتحذير

من جانبه، أكد مستشار ترمب للأمن القومي، جون بولتون، أن "الحكومة (الأميركية) تدين بشدة استخدام نيكولاس مادورو عسكريين أجانب من أجل محاولة البقاء في السلطة، خصوصاً استقدام عسكريين روس وعتاد روسي إلى فنزويلا".

وأوضح بولتون: "نحذر بشدة اللاعبين الخارجيين من نشر عناصر عسكريين في فنزويلا (...) بنية الإعداد لعمليات عسكرية أو توسعتها"، مشيراً إلى أن "التصرفات الاستفزازية" من هذا النوع ستعتبر بمثابة "تهديد مباشر لسلام وأمن المنطقة".

توفير "دعم تقني"

وتصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن نهاية الأسبوع الماضي، عندما حطت طائرتان عسكريتان روسيّتان من طراز "أن-124" و"إل-62" في كراكاس، وعلى متنهما 99 عسكرياً و35 طناً من العتاد، بقيادة قائد القوات البرية الروسية، الجنرال فاسيلي تونكوشكوروف.

من جهته، قال المبعوث الأميركي للأزمة الفنزويلية، إليوت أبرامز، إن مهمة الجنود الروس الذين تم إرسالهم إلى فنزويلا هي توفير "دعم تقني".

وصرح أبرامز لصحافيين أن "إحدى الأشياء التي يبدو أنهم يقومون بها، وهذا ما نعتقده منذ البداية، هي تقديم المساعدة للنظام (الفنزويلي) في ما يتعلق بمنظومته الصاروخية إس-300 التي يبدو أنها تعطلت بالكامل جراء انقطاع الكهرباء".