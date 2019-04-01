أميركا تهدد من جديد بإغلاق الحدود مع المكسيك

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، تهديدها بغلق الحدود الجنوبية مع المكسيك وذلك بعد يوم من قرارها قطع المساعدات عن دول أميركا الجنوبية التي يتهمها ترمب بتعمد إرسال مهاجرين للولايات المتحدة.

وأمام ارتفاع عدد الساعين للجوء من دول أميركا الوسطى الذين يقصدون الولايات المتحدة عبر المكسيك، قال ترمب الجمعة، إن من

المحتمل أن يغلق الحدود خلال الأسبوع الجاري إذا لم توقف المكسيك دخول مهاجرين غير قانونيين إلى بلاده.

كما اتهم الدول بتشكيل قوافل مهاجرين وإرسالها إلى الشمال لكنه لم يقدم أدلة.

وفي تصريح تلفزيوني، قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، إنه ليس لدى الرئيس خيارات أخرى تذكر في ظل عدم وجود أي دعم من الديمقراطيين لتعزيز الأمن على الحدود أو القيام بتحرك تشريعي لتغيير قانون الهجرة.

وتقول الحكومة الأميركية إنها تعاني منذ أيام في التعامل مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء من دول أميركا الوسطى الذين يسافرون عبر المكسيك، وقررت أمس السبت قطع المساعدات عن السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.