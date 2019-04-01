نجل ترمب: الديمقراطيون كانوا يتمنون تواطؤ والدي مع الروس

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية مع دونالد ترمب جونيور، نجل الرئيس الأميركي، كشف عن غضبه من الاتهامات التي تساق ضد والده، قائلاً "هناك بعض العبارات التي ليس لها معنى، ولا أرغب في سماعها عندما يقولون إن والدك عميل روسي".

وأضاف أن "هناك أشخاصاً في وسائل الإعلام يحاولون أن يكونوا منصفين معنا، لكنهم يتعرضون للمضايقات من الطرف الآخر".

وأكد أن تحقيقات مولر لم تصل إلى شيء، ولم يكن هناك حاجة لهذه التحقيقات من الأساس.

وعدد إنجازات والده، مؤكداً أنه قام بزيادة الرواتب والوظائف ورفع من قيمة أسهم الأسواق وتوظيف النساء، لافتاً إلى أن تلك الأوضاع كانت في حالة يرثى لها قبل تولي ترمب مقاليد الحكم.

وعن مواجهة والده للهجمات الإعلامية، أكد أن الرئيس ترمب صنع منصته الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي ليفند الروايات الصحافية المغلوطة التي تختلقها وسائل الإعلام عنه.

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي كان يتمنى أن يكون هناك تواطؤ من والدي مع الروس".