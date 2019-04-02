ترمب يلتقي أمين عام الناتو في ظل تزايد التوتر مع الحلف

يجتمع الرئيس دونالد ترمب مع الأمين العام لحلف الناتو، بينما تختبر التوترات التحالف الغربي.

يأتي اجتماع البيت الأبيض يوم الثلاثاء مع الأمين العام ينس ستولتنبرغ قبل اجتماع لوزراء خارجية الناتو بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المنظمة.

يذكر أن ترمب وحلف الناتو لديهما علاقة متوترة.

وخاض الرئيس الانتخابات بناء على برنامج "أميركا أولاً"، وأشار إلى أنه ربما يكون على استعداد لسحب الولايات المتحدة من الناتو إذا لم تقم الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير.

كما أنه فرض رسومًا على الاتحاد الأوروبي وانسحب من اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني. كما أن رغبة ترمب في تحسين العلاقات مع روسيا أثارت قلق الدول التي تعتبر موسكو تهديدًا لها.