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ضوء أخضر أميركي لبيع الهند مروحيات مضادة للغواصات

المصدر: واشنطن - فرانس برس
هليكوبتر مضادة للغواصات "إم إتش-60 آر"
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أعطت الإدارة الأميركية، الثلاثاء، الضوء الأخضر لبيع الهند 24 هليكوبتر مضادة للغواصات "إم إتش-60 آر".

واستجابت وزارة الخارجية الأميركية، التي تريد مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المحيط الهندي، لطلب تقدمت به الهند أواخر العام الماضي.

وتصل قيمة عقد هذه المروحيات المسماة "روميو" إلى 2.6 مليار دولار.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن هذا العقد "سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية الأميركية الهندية، وتحسين أمن شريك رئيسي في مجال الدفاع".

وبحسب البيان: "ما زالت الهند قوة مهمة لـ(تحقيق) الاستقرار السياسي والسلام والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيط الهادي الهندي وجنوب آسيا".

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