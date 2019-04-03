ابن ترمب: مصدوم أن معظم معلقي "CNN" مرتبطون بقطر

قال ابن الرئيس الأميركي إنه مصدوم عندما علم أن معلقين يعملون في قناة "سي إن إن" مرتبطون بالحكومة القطرية.

وقال دونالد ترمب جونيور في تغريدة له على حسابه على تويتر ‬ إنه "مصدوم" مما ورد في تقرير نشر على موقع مجلة "كونسيرفيتف ريفيو" conservativereview إن عدداً من محللي شؤون الأمن القومي في قناة CNN الإخبارية على علاقة غير معلنة مع "نظام ⁧‫قطر‬⁩ القمعي".

Shocked to hear this🙄

Many of CNN's national security analysts have undisclosed ties to oppressive Qatari regime - Conservative Review https://t.co/BqNn7U7u5k — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 2, 2019

هذا وكشفت مجلة "كونسيرفتف ريفيو" أسماء لأشخاص يعملون في قناة CNN وهم محسوبون على قطر.

وذكرت المجلة في تقرير مفصل، أن العديد من خبراء الأمن القومي الذين يعملون في قناة "سي إن إن" ويظهرون على شاشاتها كل ليلة لهم روابط مباشرة مع دولة قطر.

وذكرت أن هناك أربعة أشخاص، اثنان منهم يعملان بدوام كامل، يقومون بالدعاية لقطر، ولا يمكن للمشاهد العادي اكتشاف ذلك - حسب وصف المجلة- وهم.

1- علي صوفان

علي صوفان، يعمل في شبكة سي إن إن، وشارك بشكل أساسي في إعداد فيلم وثائقي ضد السعودية.

وصوفان هو المدير التنفيذي لأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (QIASS)، ومقره في الدوحة بتمويل من النظام القطري.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن صوفان لديه "علاقة شخصية" مع القيادة العليا في قطر.

وهاجم صوفان بشكل مكثف، السعودية في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

2 - مهدي حسن

ويعمل في شبكة سي إن إن الإخبارية، وهو مقدم قديم عمل في قناة الجزيرة التي تدعمها الحكومة القطرية.

3 - جولييت كايم

محللة في الأمن القومي لشبكة "سي إن إن"، وهي عضو في مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) ، وهي منظمة تسيطر عليها الدوحة لضمان وتأمين عرض قطر لكأس العالم 2022.

وتتحدث كايم بانتظام نيابة عن المنظمة "الغامضة" حسب وصف المجلة.

وتقول المجلة إن كايم لم تكن تتحدث عن حقيقة أن ICSS هي مؤسسة تسيطر عليها الدوحة.

يذكر أن مدير ICSS - الذي يدعي مرة أخرى أنه جماعة ترويجية للرياضة - هو محمد حنزاب، وهو رجل يتمتع بخلفية متخصصة في الاستخبارات القطرية.

وتظهر كايم على شاشات التلفزيون لمهاجمة السعودية، وحولت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لنفس الهدف.

هذا ولا تكشف كايم عن أنها عضو في مجلس إدارة مؤسسة قطرية تديرها الدولة.

4 - بيتر بيرغن

يعمل محلل للأمن القومي في CNN، ويزور الدوحة بشكل منتظم ويدافع بقوة عن قطر عندما يتعلق الأمر بشؤون الشرق الأوسط.

وتقول المجلة إن بيرغن كتب في نوفمبر مقالا يقرأ مثل الدعاية من موقع إخباري قطري تديره الدولة، قائلاً: "تبدو قطر كحليف طبيعي للولايات المتحدة أكثر من السعوديين".

ويحاضر بيتر بشكل متكرر في المؤسسات التي تمولها الدوحة مثل جامعة جورج تاون قطر.

هذا ولم ترد "سي إن إن" على طلب المجلة للتعليق.