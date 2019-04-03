ترمب: الخروج من الاتفاق أخل بحسابات إيران وأضعفها

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إحدى نتائج خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هو الإخلال بحسابات النظام الإيراني وإضعافه.

ووفقا لشبكة "صوت أميركا VOA" فقد قال ترمب في كلمةK الثلاثاء، أمام أعضاء الكونغرس الجمهوريين: "إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أخل بحسابات إيران بحيث لم تعد نفس البلد قبل عامين".

وأكد الرئيس الأميركي أن "إيران حاليا تشهد احتجاجات شعبية بسبب الاقتصاد الذي لم يبق منه شيء".

كما انتقد في الوقت نفسه أداء الإدارة الأميركية السابقة في عهد أوباما قائلا إن "إبرام ذلك الاتفاق النووي وإرسال الأموال نقدا لإيران بالطائرة كان خطأ".

يذكر أنه خلال الأيام الأخيرة، صعد المسؤولون الأميركيون من حملة الضغط على إيران لتغيير سلوك النظام.

وكان وزير الخارجية الأميريي مايك بومبيو، أعلن الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة تواصل حملة اقتصادية ودبلوماسية كبيرة ضد النظام الإيراني لوقف أعمالها المزعزعة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية.

كما أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، قال الاثنين، إن واشنطن ستواصل سياسة الضغوط القصوى حتى تغير إيران سلوكها.

بدوره، أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، بريان هوك، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "ستواصل فرض العقوبات على إيرا وستضاعف الضغط على الاقتصاد الإيراني".