مجدداً.. "حدود المكسيك" بمرمى نيران ترمب

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجدداً الأربعاء بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك، لكنه طالب الكونغرس هذه المرة باتخاذ خطوات فورية للتعامل مع الهجرة والثغرات الأمنية، التي قال إنها تخلق حالة طوارئ وطنية.

وقال ترمب على تويتر "على الكونغرس أن يجتمع ويسد على الفور الثغرات على الحدود... إذا لم يتخذ أي إجراء فإن الحدود أو أجزاء كبيرة من الحدود ستُغلق. إنها حالة طوارئ وطنية!".

ومراراً، هدد ترمب بإغلاق الحدود لإيقاف ما يسميه تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وقال يوم الجمعة إنه سيغلق الحدود خلال هذا الأسبوع إذا لم تتخذ المكسيك خطوات لوقف الهجرة غير الشرعية.

وأثار هذا التهديد غضب قادة الأعمال وآخرين ممن رأوا أن هذه الخطوة من شأنها تعطيل المعابر القانونية والتأثير على تجارة بمليارات الدولارات. وقالت غرفة التجارة الأميركية إنها تواصلت مع البيت الأبيض لمناقشة التأثير السلبي لإغلاق الحدود.

وتراجع ترمب الثلاثاء وقال إن المكسيك نجحت خلال الأيام الماضية في تقليل الضغوط على منافذ الدخول الأميركية. لكنه كرر اليوم تهديده بإغلاق الحدود للضغط على الكونغرس من أجل اتخاذ إجراء.

وقالت مرسيدس شلاب وهي مستشارة في البيت الأبيض الأربعاء إنه يجري تحقيق تقدم مع المكسيك فيما يتعلق بمسائل الهجرة، لكنها لم تعلق على ما إذا كانت الحدود ستُغلق هذا الأسبوع.

وأشار لاري كودلو المستشار الاقتصادي لترمب إلى أن البيت الأبيض يبحث باهتمام سبل تخفيف الأثر الاقتصادي لمسألة إغلاق الحدود.