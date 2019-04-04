بايدن يدافع: سأكون "أكثر حرصاً" مع النساء في المستقبل

أكد نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، الذي يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مساء الأربعاء، أنه سيكون "أكثر حرصاً" في المستقبل بخصوص المساحة الشخصية، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بشأن تصرفات غير لائقة مع نساء.

وقال بايدن، في رسالة نشرها على تويتر، إن "العادات الاجتماعية تتغير. أفهم ذلك وسمعت ما قالته هؤلاء النساء".

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts — Joe Biden (@JoeBiden) April 3, 2019

وذكرت عدة نساء علناً في الأيام الأخيرة أن بايدن لمسهن في شكل غير لائق قبل عدة سنوات.

وتابع بايدن في رسالته: "السياسة بالنسبة لي كانت دوماً مرتبطة بالتواصل، لكنني سأكون أكثر حرصاً حيال احترام المساحة الشخصية في المستقبل"، مضيفاً: "هذه مسؤوليتي وسألبيها".

من جهتها، قالت النائبة السابقة عن ولاية نيفادا، لوسي فلوريس، الأسبوع الفائت، إن بايدن قبلها على رأسها على هامش مهرجان انتخابي في نيفادا.

وكانت فلوريس مرشحة لمنصب نائبة حاكم نيفادا عندما ظهر نائب الرئيس حينها في أحد مهرجاناتها الانتخابية ليقدم لها دعمه.

وكان لبايدن سمعة في واشنطن بملامسة زوجات وأمهات وبنات أعضاء مجلس الشيوخ بطريقة غريبة أثناء مراسم أداء اليمين، وتعرض لانتقادات لتدليكه كتفي زوجة وزير الدفاع الجديد، آش كارتر، عام 2015.

كذلك قالت المستشارة في البيت الأبيض، كيليان كونواي، على قناة "فوكس نيوز" إن بايدن يعاني من "مشكلة كبيرة"، مشيرة إلى أن هناك لقطات عدة له تظهره وهو يتصرف بطريقة "صادمة".

وفي فيديو مرفق برسالته، قال بايدن إن خلال مشواره المهني الطويل "أحاول دائماً خلق اتصال إنساني".

وتابع: "هذه مسؤوليتي على ما أعتقد... أصافح يداً بيد وأعانق"، مؤكداً: "سواء كانوا نساء أو رجالا أو صغارا أو كبارا هذا كان أسلوبي دائماً... هذا هو الأسلوب الذي حاولت من خلاله إظهار اهتمامي".