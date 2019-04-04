زوكربيرغ واثق من تصدي فيسبوك للتدخلات بانتخابات أميركا بـ2020

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ عن ثقته بأن أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم ستحقق أداء أفضل في 2020 لمنع أي "عناصر خبيثة" من التلاعب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

موضوع يهمك أظهرت دراسة جديدة أن شركة فيسبوك توجه إعلاناتها للجمهور بطرق يمكن أن تعزز التمييز العنصري والتمييز بين الجنسين، لتضاف... اتهامات جديدة تعصف بفيسبوك.. تمييز بين الجنسين تكنولوجيا

وقال في مقابلة نشرت اليوم الخميس: "تعلمنا الكثير من 2016، حين كنا بالطبع متأخرين في مجال التصدي للدول التي تحاول التدخل".

وأضاف: "هذه أشياء لا يمكنك حلها بالكامل، أليس كذلك؟ هناك سباقات تسلح مستمرة، وعلينا أن نضمن بقاء تقدم أنظمتنا على العناصر الخبيثة التي تستخدم أساليب متطورة وستحاول دوما استغلالها".

وتقول وكالات مخابرات أميركية إن حملة انتخابات عام 2016 شهدت عملية روسية واسعة النطاق للتأثير الإلكتروني على النتائج. ونفت روسيا مرارا هذه المزاعم.

وقال زوكربيرغ إن شركته طبقت الكثير من الإجراءات المختلفة منذ عام 2016 للتحقق من أي معلن يطرح إعلانا سياسيا وأنشأت أرشيفا يتيح لأي شخص أن يرى ما ينشره المعلنون والشريحة التي يستهدفونها والمبالغ التي يدفعونها.