مجلس النواب الأميركي يقر إنهاء الدعم العسكري للتحالف في اليمن

وافق الكونغرس الأميركي، الخميس، على قرار يحض فيه الرئيس دونالد ترمب على وقف الدعم العسكري الأميركي لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون بغالبية 274 صوتا مقابل 175 على النص الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

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واستغرق القرار شهورا حتى تتم الموافقة عليه.

وفي ظل حصول القرار على موافقة مجلس الشيوخ من قبل، فإن موافقة مجلس النواب الذي يقوده الحزب الديمقراطي يعني إرساله إلى البيت الأبيض الذي قال الشهر الماضي إن الرئيس دونالد ترمب سيرفضه. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها الرئيس حق النقض ضد التشريعات.

ويتطلب التغلب على نقض ترمب موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب على القرار.