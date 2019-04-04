معلقة "فوكس نيوز" متحدثة باسم الخارجية الأميركية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، تعيين متحدثة جديدة باسم الوزارة هي مورغن أورتيغاس، المعلقة الدائمة الظهور عبر شبكة "فوكس نيوز" بصفتها خبيرة في شؤون الأمن القومي وموظفة كبيرة سابقة في عدد من الوكالات الحكومية.

وبذلك فإن هذه الضابطة السابقة في سلاح البحرية والخبيرة الأمنية الحاضرة دوماً على شاشة "فوكس نيوز" ستخلف هيذر نويرت، التي كانت حتى العام 2017 إحدى نجمات الشاشة المفضّلة للرئيس دونالد ترمب.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر: "يسرني أن أرحب بمورغن أورتيغاس بصفتها المتحدثة الجديدة باسم وزارة الخارجية. إن خبرتها كمحللة استخبارية ومسؤولة علاقات عامة في السياسة الخارجية والأمن القومي ستفيد أميركا. ستقود معركتنا في سبيل الدفاع عن السياسة الخارجية الأميركية ونشرها. أهلاً بك في فريقنا مورغن".

Pleased to welcome Morgan Ortagus as our new @statedeptspox. Her experience as an intelligence analyst & public affairs officer in foreign policy & national security will benefit America. She'll lead our fight to communicate & defend US foreign policy. Welcome to our team Morgan. pic.twitter.com/kSqTdPFNzv — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 3, 2019

وردت أورتيغاس على تغريدة بومبيو بالقول في تغريدة أيضاً: "أتشوق للمساهمة في أن أروي للعالم تاريخ أميركا".

وكانت نويرت، التي اختارها ترمب لتولي منصب سفيرة بلادها لدى الأمم المتحدة، قد تخلت في نهاية المطاف عن محاولة شغل هذا المنصب بعدما واجهت انتقادات حادة.

وأعلن ترمب، الذي يواظب على مشاهدة قناته الإخبارية المفضلة "فوكس نيوز"، مطلع كانون الأول/ديسمبر الفائت، ترشيح نويرت (49 عاماً) "المرأة الموهوبة جداً والذكية جداً" لخلافة نيكي هايلي، التي كانت قبل تسلمها حقيبة الخارجية حاكمة لولاية كارولاينا الجنوبية.