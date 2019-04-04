من هي مورغان أورتيغس المتحدثة الجديدة باسم الخارجية الأميركية؟

في بيان رسمي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين مورغان أورتيغس متحدثةً جديدة باسم الخارجيةً، لتخلف المتحدثة السابقة هيثر نيورت.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي اختار بنفسه أورتيغس، إنها تتمتع بسجل حافل بالخبرة الواسعة ضمن مؤسسات الحكومة المختلفة، معتبراً أن هذا سيثري وزارة الخارجية.

وعملت أورتيغس كنائبة للملحق المالي في السفارة الأميركية في الرياض عام 2010، ولها علاقات في السعودية وتعرف المملكة جيداً.

كما أنها عملت عام 2007 في بغداد، حيث أقامت لعدة أشهر ضمن عملها في وكالة التنمية الأميركية.

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وكانت قد بدأت عملها في الإدارة الأميركية كمسؤولة استخبارية في وزارة الخزانة.

الظهور أمام الكاميرات ليس جديدا على أورتيغس، فقد عملت كمحللة أمنية لشبكة "فوكس"، عدا عن عملها مع أكثر من مرشح جمهوري في الحملات الانتخابية، كان آخرها حملة حاكم فلوريدا والمرشح الرئاسي السابق جيب بوش.

علاقة جيدة بالجمهوريين التقليديين

وتجمع المتحدثة الجديدة بين الجناح الجمهوري التقليدي وبين الخط الجديد الذي تنتهجه إدارة الرئيس دونالد ترمب برفع شعار "أميركا أولاً".

وتربطها بابنة الرئيس إيفنكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر علاقة جيدة. وأدارت أورتيغس جلسة حوار في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/شباط الماضي بمشاركة إيفنكا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حول تمكين المرأة الاقتصادي.

وتعتبر أورتيغس من أكثر منتقدي الاتفاق النووي الإيراني وطالبت العديد من الدول الأوروبية بفرض عقوبات صارمة على طهران.

ومنذ ترك هيثر نيورت للمنصب قبل أشهر يقوم روبرت باليدينو نائب المتحدثة السابقة بإجراء الإيجاز الصحافي مرتين في الأسبوع فقط.

وسترافق أورتيغس وزير الخارجية مايك بومبيو في زياراته الرسمية عبر العالم، التي سيكون أولها جولة في أميركا اللاتينية الأسبوع المقبل.