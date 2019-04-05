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أميركا تلغي تأشيرة سفر مدعية الجنائية الدولية

المصدر: لاهاي (هولندا) - أسوشيتد برس
مدعية المحكمة الجنائية الدولية
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أفادت المدعية العامة للمحكمة الدولية أن الولايات المتحدة ألغت تأشيرة سفرها في أول دليل على حملة تشنها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضد المحكمة الدولية.

وقالت المدعية، فاتو بنسودا، في بيان، الجمعة، إن السلطات الأميركية ألغت تأشيرة دخولها.

وأضاف البيان أن القرار الأميركي ينبغي ألا يكون له تأثير على سفر بنسودا للولايات المتحدة لحضور اجتماعات تتعلق بتقديم إفادات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية، مايك بومبيو، قال الشهر الماضي إن واشنطن ستلغي تأشيرات السفر الخاصة بطاقم المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب مزعومة وانتهاكات ارتكبتها الولايات المتحدة في أفغانستان أو أماكن أخرى.

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