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جامعات أميركية توقف التعامل مع "هواوي"

المصدر: دبي ـ العربية.نت
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شرعت مؤسسات تعليمية في الولايات المتحدة في قطع علاقاتها مع عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي"، في حين تواجه الشركة مزاعم حول احتيال مصرفي وسرقة أسرار تجارية.

وأخبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أعضاء هيئة التدريس بأنه لن يقبل صفقات جديدة مع الشركة أو يجدد الصفقات الحالية في ضوء التحقيقات الفيدرالية الأخيرة.

يتبع هذا قرارات مماثلة في جامعة برينستون وجامعة كاليفورنيا بيركلي، والتي قالت إنها علقت العمل مع الشركة.

اتهمت وزارة العدل الأميركية في يناير "هواوي" بخرق العقوبات التجارية الأميركية مع إيران، وبصورة منفصلة بسرقة التكنولوجيا من شركة "تي موبايل".

ودفعت "هواوي" ببراءتها في كلتا القضيتين.

وتُظهر البيانات الفيدرالية الصادرة عن وزارة التعليم أن "هواوي" قدمت أكثر من 10.5 مليون دولار للكليات والجامعات الأميركية كهدايا أو عقود منذ عام 2014.

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