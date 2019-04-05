هل تنتهي الحرب التجارية بين الصين وأميركا؟ ترمب يلمح

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنّ الولايات المتّحدة ستعلم خلال "الأسابيع الأربعة المقبلة" ما إذا كانت ستبرم اتفاقاً مع الصين ينهي الحرب التجارية بينهما.

وقال ترمب لصحافيين قبيل لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، كبير المفاوضين الصينيين مع الولايات المتحدة في هذا الملفّ، "إذا توصّلنا لاتفاق سنعقد قمة" مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مضيفاً "سنعلم ذلك على الأرجح خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

وأضاف " الصين ستشتري الكثير من المنتجات من الولايات المتحدة، بينما يحاول أكبر اقتصادين في العالم تسوية نزاعهما التجاري.

ويسعى المفاوضون الأميركيون والصينيون للتوصل إلى اتفاقية ملزمة تستجيب لشكاوى ترمب بشأن سنوات من المعاملة غير العادلة للشركات الأميركية من جانب الصين، ما سيمسح بإلغاء الرسوم التي تهدد شركات في البلدين.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الصين دأبت على استخدام ممارسات تجارية غير عادلة لسنوات عن طريق دعم شركاتها بقوة وسرقة تكنولوجيا شركات أميركية.

وفي 29 آذار/مارس، قال ترمب إن مفاوضات إنهاء معركة الرسوم الموجعة مع بكين تجري بشكل "جيد جداً" لكنه أكد أنه لن يقبل إلا "باتفاق رائع".