ترمب يغرد: لم أقرأ تقرير المحقق الخاص مولر بعد

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، إنه لم يقرأ تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن التحقيق في وجود اتصالات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.

وكتب ترمب على "تويتر": "لم أقرأ تقرير مولر بعد، رغم أن لي كل الحق في ذلك". وأضاف "أعلم فقط بالنتائج، وأكبرها، لا تواطؤ".

وفي نهايية مارس/آذار، تعهد ترمب في مقابلة حصرية واسعة النطاق ليلة الأربعاء، مع الإعلامي شان هانيتي على قناة "فوكس" الأميركية، بالإفراج عن كافة الوثائق المتعلقة بالتحقيق حول حملته الانتخابية في قضية التواطؤ الروسي المزعوم.

في الوقت نفسه، شن ترمب هجومًا لاذعًا على مكتب التحقيقات الفيدرالي واتهمه بـ"الخيانة العظمى".

وأوضح ترمب أنه يريد من خلال الإفراج عن كافة وثائق التحقيق الكشف عن كيفية بدء سردية التواطؤ الروسي التي استغرقت وقتًا طويلًا.