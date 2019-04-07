ترمب: اتخذتُ قرار الجولان بعد "درس سريع" في التاريخ

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، إنه اتخذ قرار الاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان المحتل عام 1981 بعد تلقيه "درساً سريعاً في التاريخ"، خلال حوار بشأن موضوع مختلف، متوقعاً منافسة شديدة في الانتخابات الإسرائيلية.

وأوضح ترمب، أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، إنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط، ومن بينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وصهره جاريد كوشنر.

وأضاف ترمب - وسط ضحك من الحاضرين بلاس فيغاس - "قلت أيها الزملاء أسدوا لي معروفاً. حدثوني قليلاً عن التاريخ بشكل سريع. تعرفون لدي أمور كثيرة أعمل بشأنها: الصين وكوريا الشمالية".

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، إنه لم يقرأ تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن التحقيق في وجود اتصالات بين... ترمب يغرد: لم أقرأ تقرير المحقق الخاص مولر بعد أميركا

ويطلب ترمب عادةً إحاطته بالأمور بشكل سريع ومركز ويشتهر بإعادة سرده الروايات بشكل يتضمن بعض الخيال.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ترمب الشهر الماضي. ووقع ترمب خلال اجتماعهما في 25 آذار/مارس على إعلان باعتراف الولايات بالجولان أرضاً إسرائيلية في تخلٍّ مثير عن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين. وكان ترمب قد أعلن هذه الخطوة قبل ذلك بأيام على تويتر وفُسرت على نطاق واسع على أنها محاولة لتعزيز نتنياهو، الذي يخوض انتخابات في التاسع من نيسان/أبريل للفوز بفترة جديدة.

وقال ترمب يوم السبت إنه اتخذ قراره بشكل سريع وأضاف "نتخذ قرارات سريعة. ونتخذ قرارات سليمة".

وعندما سأل ترمب الحاضرين عمن سيكسب الانتخابات الإسرائيلية تعالت صيحات "بيبي". ورد ترمب "أعتقد أنها ستكون متقاربة. شخصان جيدان". ويناضل نتنياهو من أجل بقائه السياسي في مواجهة الجنرال السابق بيني غانتس.

وكان ثلاثة محتجين قد وقفوا على مقاعدهم في وقت سابق لدى بدء ترمب كلمته وهم يصيحون "اليهود هنا كي يقولوا إن الاحتلال طاعون". وسارع باقي الحاضرين بالتشويش عليهم بهتافات "أميركا. أميركا". وقام أفراد الأمن بإخراج الثلاثة. وقال ترمب عن المحتجين "سيعادون إلى أمهاتهم وسيتم توبيخهم".

لكن ترمب بدا حذراً إزاء نتائج الانتخابات التشريعيّة الإسرائيليّة، متوقّعاً "اشتداد" المنافسة بين نتنياهو ومنافسه غانتس اللذين وصفهما بأنّهما "رجلان صالحان".

وفي خطابه الذي ألقاه في لاس فيغاس، لم يُقدّم ترمب أيّ تفاصيل تتعلّق بالجدول الزّمني لخطّة السّلام بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين التي يعمل البيت الأبيض عليها منذ عامين والتي يُرتقب كشفها في الأسابيع التي تلي الانتخابات الإسرائيلية.