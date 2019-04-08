بومبيو: لن نتحمل استمرار صعود حزب الله في لبنان

قال وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو إننا أبلغنا المسؤولين في بيروت أننا لن نتحمل استمرار صعود حزب الله في لبنان وهو ليس حركة سياسية بل جماعة مسلحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ​واشنطن​، حيث قال بومبيو إن الحرس الثوري يدعم ميليشيات حزب الله​ في ​لبنان​، معتبراً أن ​الحرس الثوري الإيراني​ قام منذ تأسيسه ببث الرعب والفوضى في العالم.

وأكد ​ إن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على ​سياسة​ ​إيران​ بدعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشيراً إلى أن الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد ​القوات الأميركية​ في ​بيروت​.

وأشار بومبيو إلى أنهم سيعاملون الحرس الثوري الإيراني مثل ميليشيات حماس وحزب الله وحركة الجهاد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن عمليات اغتيال وقتل في ​جميع أرجاء العالم​ كما يقوم بدعم الإرهاب في ​العراق​ ولبنان و ​سوريا​.

كما أشار إلى أن الحرس الثوري يقمع الشعب الإيراني باسم النظام وينهب ويبدد ثروات الشعب الإيراني.