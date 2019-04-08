ترمب يعلن تعيين كيفن ماكالينان وزيراً للأمن الداخلي بدل كيرستين نيلسن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عبر تغريدة على تويتر استقالة وزير الأمن الداخلي كيرستين نيلسن، وتعيين كيفن ماكالينان وزيراً للأمن الداخلي بدل عنها.

وقال ترمب في تغريدته إنّ "وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ستغادر منصبها، وأودّ أن أشكرها على خدمتها".

وأضاف في تغريدة ثانية "يسرّني أن أعلن أنّ كيفن ماكالينان، المفوّض الحالي للجمارك وحماية الحدود، سيصبح القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي. أنا واثق من أنّ كيفن سيقوم بعمل رائع!".

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٧ أبريل ٢٠١٩

وذكرت محطة (سي.بي.إس نيوز) في وقت سابق الأحد، نقلاً عن مسؤولين اثنين لم تذكر اسميهما أنه من المتوقع أن تقدم وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستين نيلسن استقالتها للرئيس دونالد ترمب.

وقالت المحطة إنه لم يتضح ما إذا كانت استقالتها بمحض اختيارها.

وتتولى نيلسن (46 عاما) هذا المنصب منذ ديسمبر كانون الأول 2017. وتقود نيلسن وزارة مسؤولة عن تنفيذ بعض من أكثر سياسات ترمب إثارة للجدل مثل خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وفصل أولاد المهاجرين عن أسرهم.