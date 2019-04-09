أبرز منتقدي ترمب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2020

أعلن النائب إريك سوولويل، وهو بين أبرز منتقدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، قراره الترشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال سوولويل (38 عاماً)، وهو ممثل عن كاليفورنيا بمجلس النواب في واشنطن، إنه سيترشح للانتخابات خلال برنامج "ذي لايت نايت شو" على قناة "سي بس اس".

وسوولويل هو العضو الثامن عشر من الحزب الديمقراطي الذي يدخل في السباق الرئاسي.

وأكد سوولويل، العضو في لجنتين برلمانيتين هما لجنة الاستخبارات ولجنة الشؤون القضائية: "لقد قمت بالكثير من الأمور لكن يمكن أن أفعل أكثر".

وتابع: "أنا في الكونغرس منذ ست سنوات. دافعت عن بلادنا في لجنة الاستخبارات في وقت كانت الديمقراطية تواجه صعوبات".

كما أوضح سوولويل أنه يريد أن يعمل خصوصاً على إصلاح لقانون حيازة الأسلحة النارية، قائلاً: "أرى أن واشنطن لا تقوم بأي شيء في هذا الصدد".

وصرح: "أنا مستعد لحل هذه المشاكل. أنا مرشح لرئاسة الولايات المتحدة".

وقدم قبله 17 عضواً في الحزب الديمقراطي ترشيحهم إلى الانتخابات الرئاسية عام 2020، بينهم أعضاء مجلس الشيوخ كامالا هاريس، وكوري بوكر، وإليزبابيث وارن، والنائب السابق عن تكساس، بيتو أورورك، ورئيس بلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا، بيتر بوتيدجادج.