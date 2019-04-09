البيت الأبيض: مدير جهاز الخدمة السرية لترمب يترك منصبه

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن مدير جهاز الخدمة السرية الذي يتولى حراسة الرئيس دونالد ترمب سيغادر منصبه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان "يغادر مدير جهاز الخدمة السرية راندولف أليس منصبه قريبا، وقد اختار الرئيس ترمب جيمس موراي ليحل مكانه ابتداءً من شهر أيار/مايو".

ولم يتم تقديم أي سبب للاستقالة المفاجئة لجنرال المارينز السابق الذي سرعان ما نفى الأنباء المتداولة عن طرده.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عبر تغريدة على تويتر استقالة وزير الأمن الداخلي كيرستين نيلسن، وتعيين كيفن ماكالينان... ترمب يعلن تعيين كيفن ماكالينان وزيراً للأمن الداخلي بدل كيرستين نيلسن أميركا

وقال أليس في بيان "لا شك في أنكم شاهدتم تقارير إعلامية حول (طردي)". وأضاف "أؤكد لكم أن القضية ليست على هذا النحو. وفي الواقع، أبلغتني الإدارة منذ أسابيع أنه ينبغي توقع حدوث تحولات في القيادة في وزارة الأمن الداخلي".

وكانت شبكة "سي إن إن CNN" الإخبارية ذكرت، الاثنين، أن الرئيس ترمب أقال مدير جهاز الخدمة السرية، ونقلت عن مسؤولين بالإدارة أن ترمب أصدر تعليمات للقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، مايك مولفاني، بإقالة مدير جهاز الخدمة السرية راندولف أليز.

وأعلن ترمب الأحد أنّ وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ستغادر منصبها، معبّراً بذلك عن استيائه المتزايد من العقبات التي تقف أمام سياسته بشأن الهجرة، في وقت يبلغ عدد المهاجرين غير القانونيين الموقوفين أعلى مستوياته.

وأضاف ترمب أنّ كيفن ماكلينان، المفوّض الحالي للجمارك وحماية الحدود، سيخلفها كوزير الأمن الداخلي بالوكالة.

وتنحصر المهمة الرئيسية لجهاز الخدمة السرية بتوفير الأمن للرئيس ونائبه وعائلتيهما والرؤساء السابقين والزائرين، وكذلك حماية المقار الرسمية مثل البيت الأبيض والسفارات الأجنبية.