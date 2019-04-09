بوتين: كنت أعلم أن ترمب بريء

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أنه علم "منذ البداية" أن تحقيق المدعي العام روبرت مولر سيبرئ نظيره الأميركي دونالد ترمب من تهم التواطؤ مع موسكو مؤكداً أن روسيا "مستعدة" لاستئناف الحوار.

وقال بوتين في منتدى مخصص للقطب الشمالي في سان بطرسبرغ "كنا نقول منذ البداية إن لجنة مولر لن تجد شيئا لم يكن أحد يعرف ذلك أكثر منا".

وأضاف "بالنسبة لنا كان من الواضح أن التحقيق سينتهي بأمر سخيف قلت ذلك بشكل دائم".

وهو أول رد فعل لبوتين على التقرير الذي خلص إلى إرادة روسية للتأثير في الاقتراع لكن ليس توافقا بين ترمب وروسيا بحسب التلخيص الذي نشرته وزارة العدل الأميركية.

وقال بوتين إن "روسيا لم تتدخل في أي اقتراع في الولايات المتحدة لم يكن هناك أي تواطؤ بين ترمب وروسيا".

وأضاف "لم نكن نعرف ترمب. نعم لقد زار موسكو كرجل أعمال لم يشكل ذلك حدثا بالنسبة لنا". وتابع "أنه هذيان تام يستهدف جمهورا يتم استخدامه في إطار المعركة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة".

التحقيق الذي دام 22 شهراً عرقل أي محاولة تقارب بين موسكو وواشنطن رغم الوعود خلال حملة ترمب.

وقال بوتين "لا أدافع عن ترمب. لدينا خلافات كثيرة" في إشارة إلى العقوبات الأميركية على روسيا. وأضاف "لكن إذا تم إطلاق حوار تام على قدم المساواة بين واشنطن وموسكو سنكون مسرورين جداً. نحن مستعدون لذلك".