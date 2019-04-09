توصية لترمب بمنع تشريع إعادة حيادية الإنترنت

أفادت وثيقة أرسلت إلى مشرعين، الاثنين، واطلعت عليها رويترز أن مساعدين في البيت الأبيض سيوصون الرئيس دونالد ترمب باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع قانون، يهدف إلى إعادة العمل بحيادية الإنترنت إذا أقره الكونغرس.



وأرسل بيان البيت الأبيض قبل يوم من التصويت المقرر في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة العمل بقواعد الإنترنت المفتوح لعام 2015.

وفي عهد ترمب، ألغت مفوضية الاتصالات الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول 2017 القواعد التي تمنع مقدمي خدمات الإنترنت من حجب حركة البيانات عبر الإنترنت.