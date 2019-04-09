جولة لبومبيو بأميركا اللاتينية وزيارة للحدود مع فنزويلا

يتوجه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اعتباراً من الخميس، إلى أميركا اللاتينية، حيث سيزور الجانب الكولومبي من الحدود مع فنزويلا، محاولاً الحفاظ على موقف الولايات المتحدة من الرئيس نيكولاس مادورو.

وسيزور أيضاً تشيلي وباراغواي والبيرو، خصوصاً من أجل "حصد مزيد من الدعم للديمقراطية في فنزويلا"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.

وستكون المحطة الأخيرة الأكثر رمزية الأحد بمدينة كوكوتا في كولومبيا، حيث سيزور منظمات تدعم اللاجئين الفنزويليين و"سيقيّم التحديات المتعلقة بإغلاق الحدود"، وفق بيان الوزارة.

وفي شباط/فبراير، شهدت هذه المدينة الحدودية حوادث عنيفة عندما حاول معسكر المعارض خوان غوايدو إدخال شاحنات محملة بمساعدات إنسانية أرسلتها الولايات المتحدة وكانت متوقفة في المكان.

واعترفت واشنطن في كانون الثاني/يناير بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا وانضمت إليها تباعاً أكثر من 50 دولة. إلا أن حملة عقوباتها وضغطها الدبلوماسي لم تفلح في دفع مادورو إلى التنحي عن السلطة.

كما سيزور بومبيو الجمعة سانتياغو، حيث سيلتقي الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، وسيلتقي في اليوم التالي في أسونسيون رئيس باراغواي، ماريو عبدو بنيتز.

وسيعقد السبت أيضاً اجتماعاً في ليما مع رئيس البيرو، مارتن فيزكارا.

وتقف الدول الأربع، التي سيزورها بومبيو خلال جولته ويقودها رؤساء محافظون، في الصف نفسه مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن فنزويلا.