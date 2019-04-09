مرشح محتمل للرئاسة الأميركية: ترمب ليس رجل أعمال

قال هاورد شولتز، وهو رئيس مجلس إدارة مقاهي "ستاربكس" سابقاً ومرشح محتمل للرئاسة الأميركية بانتخابات 2020، إن الرأسمالية هي أهم أعمدة التطور الاقتصادي في أميركا.

وأضاف في لقاء خاص مع قناة "فوكس نيوز Fox News"، إن السياسيين الذين يشتكون من الرأسمالية لم يقوموا يوماً بصرف الرواتب أو الإشراف على تجارة.

وأضاف: "لا أرى أن الرئيس ترمب رجل أعمال لأننا لم نرَ شركاته تكوّن مجالس إدارية، ولم تقدم تقارير بشأن نسبها، وليس هناك في شركاته أي شفافية لذلك لا أعلم مدى صحة كونه رجل أعمال".

وقال: "من منظوري أحد طرق حل أزمة الدين الأميركي هو رفع الضرائب على الأغنياء، وأن ترتفع الضرائب أو تنخفض على الشركات وفقاً لمدى نسب عائدات الفوائد على الموظفين"، مشيراً إلى أن السياسيين لم يقوموا بأمر جديّ لتغيير ذلك".

وشدد على أن المكتب الفيدرالي والمحكمة العليا "يجب ألا يكونا تحت تصرف الرئيس من خلال الأوامر التنفيذية، ويجب أن يكونا فوق مستوى قدرة الرئيس على التحكم بقراراتهما".