مقتل 4 أميركيين بينهم 3 جنود بتفجير انتحاري في أفغانستان

المصدر: كابول، أفغانستان – أسوشييتد برس

أعلنت القوات الأميركية في أفغانستان أن ثلاثة جنود أميركيين ومقاولاً أميركياً قتلوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب أحد الطرق قرب قاعدة جوية أميركية رئيسية في البلاد.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الولايات المتحدة وبعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إن الأميركيين الأربعة قتلوا يوم الأحد قرب قاعدة بباغرام الجوية شمال كابول.

البيان أفاد أيضا أن ثلاثة جنود أميركيين آخرين أصيبوا في الانفجار وأنهم يتلقون الرعاية الطبية.

وأضاف البيان أنه اتفاقاً مع سياسة وزارة الدفاع الأميركية، فإن أسماء الجنود الذين قتلوا لن تعلن قبل مرور أربعة وعشرين ساعة على إعلام ذويهم.

وقالت حركة طالبان إن انتحارياً فجر سيارة مفخخة قرب قاعدة تابعة لناتو في باغرام بولاية باروان.