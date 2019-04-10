بومبيو: الزعيم الكوري الشمالي.. طاغية

وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، بـ"الطاغية" الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، الذي يعتبره الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "صديقه".

وجاء ذلك ردا على سؤال طرحه سيناتور خلال جلسة استماع للجنة فرعية في مجلس الشيوخ. وبعدما ذكّره بأنه وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بـ "الطاغية"، سأله عما إذا كان هذا الوصف ينطبق على كيم يونغ أون.

ورد بومبيو: "بالتأكيد. إنني واثق من أنني قلت ذلك من قبل".

وهذه التصريحات تعقد العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، بينما تسعى الولايات المتحدة منذ قمة هانوي في شباط/فبراير الماضي إلى إعادة إطلاق المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

والتقى ترمب وكيم للمرة الأولى في سنغافورة في حزيران/يونيو. وساهمت هذه القمة التاريخية في خفض التوتر في شكل كبير وأفضت إلى التزام ملتبس حول "نزع السلاح النووي في شكل تام من شبه الجزيرة الكورية".

وجرت القمة الثانية نهاية شباط/فبراير في هانوي، لكنها انتهت بفشل على خلفية مطالبة بيونغ يانغ برفع كامل للعقوبات المفروضة عليها.

ويقدم ترمب كيم على أنه "صديقه" ولم يعد يشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية التي كانت من قبل يدين نظامها ويصفه "بعصابة مجرمين".