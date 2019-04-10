بومبيو: ترمب سيواصل زيادة الضغوط على إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعهد بمواصلة الضغوط على إيران.

وامتنع عن التعقيب على إمكانية تقديم إعفاءات للدول التي تستورد النفط الإيراني.

وأبلغ بومبيو لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي بأنه ليس لديه "أي تصريحات" بشأن إعفاءات .

وقال: "أستطيع أن أطمئن بقية العالم بأن الرئيس ترمب سيواصل الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يتغير سلوكها".

هذا وأظهرت تقارير جديدة صادرة عن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% وذلك بعد مرور عام من عودة العقوبات الأميركية، حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران أكثر مما كان متوقعا.

ووفقا لإذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من براغ، يقول البنك الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران تقلص بنسبة 3.8% في عام 2019، بينما أكد صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6%.

وذكرت هذه التقارير أن السبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران يعود إلى تأثير العقوبات الأميركية، وخاصة الانخفاض الكبير في صادرات النفط الإيرانية.