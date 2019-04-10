ترمب: فوز نتنياهو بالانتخابات مؤشر جيد للسلام

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء إن فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفترة جديدة في المنصب مؤشر جيد للسلام.

وأدلى ترمب بهذه التصريحات للصحافيين في البيت الأبيض.

وعلى النقيض، أعلن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلة تُظهر أن السلوك الإسرائيلي صوّت لصالح استمرار الاحتلال وسياسة الفصل العنصري.

وأشار عريقات في مؤتمر صحافي عقده في رام الله إلى أن الحملات الانتخابية الإسرائيلية قامت على إسقاط حل الدولتين وإلغاء قرارت الشرعية الدولية.

وتوقعت وسائل إعلام إسرائيليّة فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نتنياهو في الانتخابات التشريعيّة، بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أنّه في وضع أفضل من منافسه الرئيسي لتشكيل ائتلاف يميني.

وبعد فرز 96 في المئة من الأصوات، أظهرت النّتائج أنّ حزب الليكود الذي يتزعّمه نتنياهو حصل مع أحزاب يمينيّة أخرى متحالفة معه على ما بين 65 و67 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، وذلك بعد الانتخابات التي جرت الثلاثاء.