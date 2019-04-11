بعد اعتقال أسانج.. واشنطن تستعد لإعلان لائحة اتهامات

المصدر: واشنطن - أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس

أعلن مسؤول أميركي أن وزارة العدل تستعد لإعلان الاتهامات الموجهة لمؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج.

وقال ممثلو ادعاء أميركيون، الخميس، إنهم اتهموا أسانج بالتآمر مع المحللة السابقة بالمخابرات العسكرية الأميركية، تشيلسي مانينج، في عام 2010 لمحاولة الولوج إلى حاسب آلي سري خاص بالحكومة الأميركية.

وأفادت وزارة العدل الأميركية في بيان أن أسانج يواجه عقوبة تصل في أقصاها إلى السجن 5 أعوام.

واعتقل أسانج، الخميس، في لندن على يد الشرطة لانتهاكه شروط كفالة في 2012، فضلاً عن صدور طلب بتسليمه من الولايات المتحدة.

ومن جانبها، ذكرت أستراليا، الخميس، أنها ستسعى إلى الحصول على حق زيارات قنصلية لأسانج، المولود في ولاية كوينزلاند الأسترالية، معربةً عن ثقتها بأن أسانج سيحظى بمعاملة تراعي القواعد القانونية بعد توقيفه في بريطانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، إنها كانت على علم باعتقال مؤسس ويكيليكس بموجب مذكرة توقيف تعود لعام 2012 بسبب عدم مثوله أمام المحكمة.

وأوضحت أن "موظفين قنصليين سيسعون إلى زيارة أسانج في مكان توقيفه"، مضيفةً أنها "على ثقة" بأن "محاكمته في المملكة المتحدة ستراعي القواعد القانونية".

وجاء توقيف أسانج في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية، ولجأ أسانج للسفارة منذ عام 2012، ولكن الإكوادور سحبت حقه في اللجوء.

وأكدت الشرطة البريطانية أن أسانج وضع قيد الحجز في أحد مراكز الشرطة في لندن، وسيمثل "أمام محكمة وستمنستر بأسرع وقت ممكن".