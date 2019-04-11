مشروع قانون أميركي يعاقب مسؤولين أتراكا متورطين في اعتقالات

في تصعيد جديد ضد مسؤولي الحكومة التركية، ينظر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون، تقدم به أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يمثلهما السيناتور الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردن، وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ويقضى مشروع القانون بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطنين أميركيين وموظفين محليين بالقنصلية الأميركية في تركيا.

كما يدعو مشروع القانون الرئيس دونالد ترمب إلى حث تركيا على احترام الحريات الأساسية، قائلين إن الآلاف كانوا ضحايا لمحاكمات بدوافع سياسية.

وقال سيناتور كاردن في بيان حول مشروع القانون: "إن سجن الحكومة التركية الباطل لمواطنين أميركيين ومواطنين أتراك من موظفي قنصلية الولايات المتحدة في تركيا يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الإنسانية".

وأضاف سيناتور كاردن أن مشروع القانون "يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع سنوات من الانتقام التركي بشأن هذه الحالات."

ويعد احتجاز موظفي القنصلية الأميركية والمواطنين الأميركيين أحد القضايا العديدة التي تثير خلافا قويا بين حلفاء الناتو أنقرة وواشنطن، إلى جانب خلافات حول سياسة متبعة بشأن الوضع في سوريا واعتزام تركيا شراء منظومة صاروخية روسية الصنع.

ودفعت تلك الاعتقالات واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى تعليق جميع طلبات تأشيرة الزيارة من تركيا، مما أدى قيام أنقرة بتحرك مماثل ساهم في تعميق أزمة العلاقات الثنائية.

ويتضمن مشروع القانون قيام الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على جميع كبار المسؤولين الأتراك المتورطين في الاعتقالات "غير المشروعة" لمواطني الولايات المتحدة وموظفي القنصلية من الأتراك، تشمل منع هؤلاء المسؤولين المتورطين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة.

واحتجزت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص إثر الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016، بزعم تورطهم مع حركة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن تدبير الانقلاب.

وكان القس الأميركي أندرو برونسون من بين المعتقلين في أعقاب الانقلاب. وتم إطلاق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال السناتور الجمهوري توم تيليس، أحد 6 رعاة أصليين لمشروع القانون: "بينما اتخذت الحكومة التركية خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس أندرو برونسون في أكتوبر الماضي، لا يزال يتعين على تركيا القيام بالمزيد لإظهار حسن النية والتصرف كحليف للناتو".

وتشمل قائمة المعتقلين سيركان غولج، مواطن تركي-أميركي، أدين بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة في وقت سابق من هذا العام وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر.

كما يتم احتجاز 3 مواطنين أتراك آخرين، كانوا يعملون في قنصليات الولايات المتحدة بتركيا، قيد التحقيقات أو تم سجنهم بتهم مماثلة.

وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار احتجاز أحد الموظفين القنصليين، متين توبوز، الذي يعمل مترجما في إسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو/حزيران.