ترمب يصف المحكمة الجنائية الدولية بغير الشرعية

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحكمة الجنائية الدولية بغير الشرعية، وقال إن أي محاولة لمحاكمة أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء سوف "تقابل برد سريع وقوي".

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة بقرار المحكمة الجنائية الدولية رفض فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان ووصفه ب"النصر".

ووصف الرئيس الأميركي رفض المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع طلبا للتحقيق مع قوات أميركية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان بأنه "انتصار دولي كبير".

وحذر ترمب المحكمة من السعي لمقاضاة إسرائيليين أو أميركيين بعد شكوى رفعها الفلسطينيون تدعو المحكمة لفتح تحقيق بشأن إسرائيل.

وذكر ترمب في بيان "هذا انتصار دولي كبير ليس فقط لهؤلاء الوطنيين، بل أيضا لسيادة القانون".

وأضاف الرئيس الأميركي في بيانه "نحن نرحب بهذا القرار، ونكرر موقفنا بأن الولايات المتحدة تلزم المواطنين الأميركيين بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية".