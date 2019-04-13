قمة ثالثة محتملة بين كيم وترمب

أعلن كل من الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت عن تأييدهما لعقد قمة ثالثة محتملة بين دولتيهما.

وقال كيم إنه سينتظر حتى نهاية السنة "لتتخذ الولايات المتحدة قراراً شجاعاً" بشأن اجتماع جديد، وفقاً لوسائل إعلام رسمية، وذلك بعد فشل قمته الأخيرة مع ترمب في فيتنام ومغادرة الجانبين من دون اتفاق.

وأعرب ترمب عن تأييده للاقتراح مشيراً إلى "العلاقة الممتازة" بين الرجلين.

وقال ترمب "أوافق مع كيم يونغ أون بأن علاقتنا الشخصية لا تزال جيدة جداً ربما كلمة (ممتازة) قد تكون أكثر دقة، وبأن قمة ثالثة ستكون جيدة حيث إننا نفهم تماماً موقف كل منا".

وتنحو واشنطن باللائمة في تعثر المحادثات في شباط/فبراير على طلب بيونغ يانغ رفع كل العقوبات مقابل نزع محدود للسلاح النووي، لكن بيونغ يانع تقول إنها لم تطلب أكثر من رفع "جزئي" للعقوبات.

موضوع يهمك قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن الرئيس دونالد ترمب سيصاب بخيبة أمل كبيرة في حال أجرت كوريا الشمالية... بولتون: ترمب سيصاب بخيبة أمل إذا أمر كيم بتجربة صاروخية أميركا

وألمح ترمب إلى أن الإجراءات العقابية يمكن أن تتوقف في نهاية المطاف.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة أن "كوريا الشمالية لديها إمكانيات هائلة لنمو استثنائي ونجاح اقتصادي وثروات تحت قيادة القائد كيم".

وأضاف "أتطلع إلى يوم قد يكون قريباً، عندما تتم فيه إزالة الأسلحة النووية والعقوبات ثم نرى كوريا الشمالية تصبح إحدى أكثر الدول نجاحاً في العالم".

وفي كلمة أمام المجلس الأعلى للشعب، برلمان كوريا الشمالية الجمعة قال كيم جونغ أون إن القمة في هانوي جعلته يتساءل ما إذا كانت واشنطن "ترغب حقيقة" في تحسين علاقاتها مع بيونغ يانغ.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية قوله "نحن مستعدون لمحاولة جديدة إذا اقترحت الولايات المتحدة عقد قمة ثالثة بالموقف السليم ووفق شروط مقبولة من الطرفين".

وأكد كيم أن علاقته الشخصية مع الرئيس الأميركي "قوية" ويمكنهما "تبادل الرسائل" عندما يرغبان.

وأضاف "سننتظر بصبر حتى نهاية السنة لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعاً".

وكان كيم وترمب التقيا للمرة الأولى في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة حيث وقعا إعلاناً غامضاً عن "نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

وحرصت بيونغ يانغ على عدم انتقاد ترمب شخصياً منددة بالعقوبات عليها بوصفها محاولة "لتدمير الحضارة الحديثة وإعادة المجتمع إلى عصور الظلام العائدة إلى القرون الوسطى".

وتحدث ترمب الخميس عن إمكانية عقد قمة ثالثة مع كيم. وقال خلال استقباله رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في البيت الأبيض "سنناقش ذلك واحتمال عقد مزيد من اللقاءات، لقاءات جديدة مع كوريا الشمالية وكيم جونغ-أون". وأضاف "أنا أستمتع بالقمم، أستمتع بلقاء الزعيم" الكوري الشمالي.