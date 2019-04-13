كوريا الشمالية تدعو أميركا لتغيير موقفها وتحدد مهلة

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، أن انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق، مشيراً إلى أنه لن يكون مهتماً بلقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مرة أخرى إلا إذا اتبعت واشنطن النهج الصحيح.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، السبت، أن كيم أوضح أيضاً أنه سوف ينتظر "لنهاية هذا العام" لصدور قرار من الولايات المتحدة.



وقال كيم في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الأعلى الجمعة إن "ما يتعين على الولايات المتحدة فعله هو أن تتوقف عن الطريقة التي تحسب بها الأمور حالياً وأن تأتي لنا بحسابات جديدة".



والتقى ترمب وكيم مرتين، الأولى بهانوي في فبراير/شباط والثانية بسنغافورة في يونيو/حزيران، لكنهما فشلا في الاتفاق على اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وكان ترمب قد قال الخميس إنه منفتح على لقاء كيم مجدداً. لكن الزعيم الكوري الشمالي أوضح في خطابه الجمعة أن النتيجة بهانوي دفعته إلى التشكك في الاستراتيجية التي تبناها العام الماضي بخصوص المشاركة الدولية والمحادثات مع الولايات المتحدة.

"تساؤلات وحذر"

وقال كيم: "أثارت قمة هانوي تساؤلات قوية إن كانت الخطوات التي اتخذناها بموجب قرارنا الاستراتيجي صحيحة وجعلتنا نشعر بالحذر بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تحاول بالفعل تحسين العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة".



وتابع أن الولايات المتحدة جاءت إلى هانوي "بخطط غير قابلة للتنفيذ تماما" ولم تكن "مستعدة حقاً للجلوس معنا وجهاً لوجه وحل المشكلة"، مضيفاً: "بهذا النوع من التفكير، لن تكون الولايات المتحدة قادرة على تحريكنا (بعيداً عن مواقفنا) قيد أنملة حتى لو جلسوا معنا مئة أو ألف مرة ولن تكون قادرة على الحصول على ما تريده على الإطلاق".

"سأكون صبوراً"

ومضى قائلاً: "سأكون صبوراً وأنتظر حتى نهاية العام الحالي قرار أميركا الشجاع، لكن سيكون من الصعب الحصول على فرصة جيدة مثل المرة السابقة".



وفي اجتماع مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، في واشنطن الخميس، أعرب ترمب عن استعداده لعقد قمة ثالثة مع كيم، لكنه قال إن واشنطن ستترك العقوبات سارية على بيونغ يانغ.



وقال كيم إن قادة الولايات المتحدة "يعتقدون خطأ بأنهم إذا ضغطوا علينا إلى أقصى حد، يمكنهم إخضاعنا.. سياسة العقوبات والضغط الحالية للولايات المتحدة مثل محاولة إخماد حريق بالنفط".



ومع ذلك أشار إلى أنه لن يتردد في توقيع اتفاق يراعي مصالح البلدين، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة استمرت في استفزاز كوريا الشمالية عن طريق اختبار منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ الباليستية وإجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية على الرغم من إعلان ترمب عن انتهاء التدريبات الواسعة النطاق بين الجانبين.



والشهر الماضي، حذر مسؤول كوري شمالي كبير من أن كيم قد يعيد النظر في وقف اطلاق الصواريخ وإجراء التجارب النووية المعمول بها منذ عام 2017 ما لم تقدم واشنطن تنازلات مثل تخفيف العقوبات.