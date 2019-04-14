الخطوط الأميركية تلغي 115 رحلة لطراز بوينغ المنكوب

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأميركية عن إلغاء 115 رحلة يوميا حتى منتصف أغسطس/آب المقبل نظرا للمشكلات المستمرة في طائرات بوينغ 737 ماكس.

ويمثل الإلغاء 1.5 بالمائة من إجمالي الرحلات الجوية الأميركية كل يوم من أيام الصيف.

وأوقفت الولايات المتحدة طائرات بوينغ 737 ماكس في منتصف مارس/آذار بعد تحطم طائرتين بشكل قاتل.

وتهدف بوينغ إلى إنهاء إصلاح الطائرات في أواخر شهر أبريل/نيسان، ويجب تقديم التغييرات إلى إدارة الطيران الاتحادية والجهات التنظيمية الأجنبية للموافقة عليها.

وتمتلك شركة الخطوط الجوية الأميركية 24 طائرة ماكس وخططت سابقا لإلغاء رحلات ماكس خلال أوائل يونيو/حزيران.

وقال مسؤولو شركات الطيران إنه من خلال تمديد الإلغاء خلال فصل الصيف يمكنهم التخطيط بشكل أكثر موثوقية لموسم ذروة للسفر.

وذكرت شركة الطيران إن فرق الحجز والمبيعات التابعة لها ستعمل مع العملاء لإدارة خطط سفرهم.