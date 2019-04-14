ترمب يهاجم إلهان عمر بفيديو "لن ننسى".. وبيلوسي ممتعضة

فتحت إلهان عمر باباً من الانتقادات ضد نفسها بعدما وصفت قبل أسبوعين أحداث 11 سبتمبر/أيلول بمجموعة من الأشخاص الذين "فعلوا شيئاً ما"، حيث انتقد بعض النواب الأميركيين وصفها لذلك الهجوم الإرهابي المروع الذي طبع تاريخ الولايات المتحدة، بـ"شيء ما".

وعلى الرغم من مرور أيام عدة على تصريح عمر، إلا أن رد الرئيس الأميركي لم يأت إلا مساء الجمعة. حيث نشر دونالد ترمب عبر حسابه على "تويتر"، فيديو عن أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 تضمن تعليقا لإلهان عمر.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019

وبدت عمر في مقطع الفيديو تقول أثناء كلمة لها بمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية "كير" الأسبوع الماضي: "لقد تأسس كير بعد 11 سبتمبر، بعد أن قام بعض الأشخاص بفعل شيء ما، وبسبب ذلك بدأنا جميعا نفقد السبل نحو حرياتنا المدنية".

وسلط ترمب الضوء على عبارة "بعض الأشخاص فعلوا شيئا ما"، في إشارة إلى أنه استهانة بتلك الأحداث، وأرفق تعليقاً على الفيديو كاتباً "لن ننسى أبدا".

وكان نواب من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب اعتبروا تصريحات إلهان تقلل من هجمات 11 سبتمبر.

بيلوسي تنتقد

في المقابل، انتقدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الرئيس الأميركي يوم السبت لنشره تلك التغريدة. وقالت بيلوسي في بيان على تويتر "ذكرى 11 سبتمبر/ أيلول مقدسة، وأي مناقشة لها ينبغي أن تتم باحترام كامل. ينبغي للرئيس ألا يستخدم الصور المؤلمة (لهجمات) 11 سبتمبر من أجل هجوم سياسي".

في حين أثار الفيديو غضب إلهان، فردت عليه بتغريدة على تويتر السبت، قائلة "لا يمكن لأي شخص، بصرف النظر عن مدى حماقته وخبثه، أن يهدد حبي الراسخ لأميركا".

يذكر أن إلهان عمر ذات الأصول الصومالية فازت بعضوية مجلس النواب الأميركي، في نوفمبر/تشرين ثاني 2018، إلا أنها دأبت على انتقاد ترمب وحزبه.